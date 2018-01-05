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Bu Kadarına Pes! En İyi Arkadaşının Cinsel İlişki Görüntülerini Kaydetmiş

Ankara'daki bir temizlik firmasında çalışan Engin T. , yıllardır tanıdığı arkadaşı N.G'yi bir kadınla tanıştırdı. Arkadaşına kadının eşinden boşandığını ve cinsel açlık yaşadığını söyleyen Engin T. sık sık ikiliyi buluşmasına ve cinsel ilişki yaşamasına aracılık yaptı.

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Bu Kadarına Pes! En İyi Arkadaşının Cinsel İlişki Görüntülerini Kaydetmiş

Ankara'daki bir temizlik firmasında çalışan Engin T. , yıllardır tanıdığı arkadaşı N.G'yi bir kadınla tanıştırdı. Arkadaşına kadının eşinden boşandığını ve cinsel açlık yaşadığını söyleyen Engin T. sık sık ikiliyi buluşmasına ve cinsel ilişki yaşamasına aracılık yaptı.

05 Ocak 2018 Cuma 22:35
Bu Kadarına Pes! En İyi Arkadaşının Cinsel İlişki Görüntülerini Kaydetmiş

Ankara'daki bir temizlik firmasında çalışan Engin T. , yıllardır tanıdığı arkadaşı N.G'yi bir kadınla tanıştırdı. Arkadaşına kadının eşinden boşandığını ve cinsel açlık yaşadığını söyleyen Engin T. sık sık ikiliyi buluşmasına ve cinsel ilişki yaşamasına aracılık yaptı.

Cinsel ilişki görüntülerini de arşivlemeye başladı. Daha sonra arkadaşına giden Engin T. "Kadın evliymiş, eşi duyarsa bittik. Bizden para istiyor. Birlikte olduğunuz görüntüler elindeymiş" dedi.  Daha sonra kadın da N.G. ile iletişime geçerek, görüntüleri eşine vermeyle ve internette yaymayla tehdit etti. Bu süreçte Engin T. ve diğer kadına sık sık para vermeye başlayan N.G. kadından ve arkadaşından şüphelenmeye başladı.

N.G. 'bundan sonra size para vermeyeceğim' dedi. Bunun üzerine daha çok tehdit edilmeye başlandı. Daha fazla dayanamayan N.G. emniyet müdürlüğü gasp bürosuna başvurarak, Engin T. ve suç ortağı Hatun B'nin kendisinden şantajla 52 bin lira para aldığını bildirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.01.2018 22:40
Anahtar Kelimeler:
Bu Kadar Olmaz
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