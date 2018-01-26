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'Bu Harekat Hiç Bir Masuma Yönelik Değil'

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakareci Ömer Çelik, TSK'nın Afrindeki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarının Tevcihi Töreninde konuşan Çelik, Afrin'deki operasyonla ilgili konuştu.

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'Bu Harekat Hiç Bir Masuma Yönelik Değil'

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakareci Ömer Çelik, TSK'nın Afrindeki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarının Tevcihi Töreninde konuşan Çelik, Afrin'deki operasyonla ilgili konuştu.

26 Ocak 2018 Cuma 18:01
'Bu Harekat Hiç Bir Masuma Yönelik Değil'

'Bu Harekat Hiç Bir Masuma Yönelik Değil'

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakareci Ömer Çelik, TSK'nın Afrindeki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarının Tevcihi Töreninde konuşan Çelik, Afrin'deki operasyonla ilgili konuştu. Çelik, operasyonun terörle mücadele açısından büyük bir öneme sahip olduğunu, operasyonda mazlumları incitecek herhangi bir hamlenin olmadığını, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun bölücü teröristlerle mücadelesini sonuna kadar devam ettireceğini söyledi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Türkiye'nin kararlılıkla tüm engellere rağmen, mücadelesini sürdürmesinde Türk halkının desteğinin büyük bir önemli olduğunu vurguladı.

Çelik, "Biz bu toprakları vatan kıldığımız günden beri kimsenin toprağında gözümüz olmadı ama kimsenin de vatanımıza göz dikmesine müsaade etmedik. 'Yurtta sulh cihanda sulh' dedik, bu prensiple kendi coğrafyamızda barış istediğimiz gibi başka coğrafyalarda da barış istedik. Bazen sabrımız, bazen belli meseleler karşısındaki tahammülümüz yanlış anlaşıldı. Sabrımızı zaaf zannedenler oldu. Defalarca söyledik, 'Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok fakat kimsenin de toprağımıza musallat olmasına müsaade etmeyiz.' dedik. Bu ister içeride hain darbe girişimiyle ortaya konulduğu gibi olsun, ister topraklarımızın dışında yapılan tacizler olsun, ister terör saldırıları olsun ama kararlılığımız bir kere ortaya çıktıktan sonra da hiçbir şekilde önümüzde hiçbir engel tanımadık, hiçbir şeyden korkmadık ve çekinmedik. Bu ülkeyi koruma kararlılığımız, bu vatanı koruma kararlılığımız konusunda kimsenin bir tereddüdü olmasın." dedi.

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