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Bu Acıya Yürek Dayanmaz ! 6 Aylık Bebek Feci Şekilde Can Verdi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde nefes borusuna mama tıkandığı öğrenilen 6 aylık bebek hayata veda etti.  Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Karamusa köyünde yaşayan Emine ve Soner Şehribanoğlu çiftinin 6 aylık bebekleri Irmak, akşam annesi tarafından mama yedirildikten sonra uyudu.

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Bu Acıya Yürek Dayanmaz ! 6 Aylık Bebek Feci Şekilde Can Verdi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde nefes borusuna mama tıkandığı öğrenilen 6 aylık bebek hayata veda etti.  Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Karamusa köyünde yaşayan Emine ve Soner Şehribanoğlu çiftinin 6 aylık bebekleri Irmak, akşam annesi tarafından mama yedirildikten sonra uyudu.

05 Ocak 2018 Cuma 16:06
Bu Acıya Yürek Dayanmaz ! 6 Aylık Bebek Feci Şekilde Can Verdi

Bu Acıya Yürek Dayanmaz ! 6 Aylık Bebek Feci Şekilde Can Verdi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde nefes borusuna mama tıkandığı öğrenilen 6 aylık bebek hayata veda etti.  Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Karamusa köyünde yaşayan Emine ve Soner Şehribanoğlu çiftinin 6 aylık bebekleri Irmak, akşam annesi tarafından mama yedirildikten sonra uyudu.

Sabah kalktığında bebeğini hareketsiz bulan talihsiz anne durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, acılı anneye bebeğinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 6 Aylık Irmak Bebek'in cansız bedeni Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede bebeğin nefes borusuna mama tıkandığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği bildirildi. Irmak Bebeğin cezanesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından köy mezaarlığında toprağa verildi. 

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Son Güncelleme: 05.01.2018 16:08
Anahtar Kelimeler:
6 Aylık Bebek Mama Yüzünden Hayatını Kaybetti
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