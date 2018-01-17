BTK'dan Kritik ByLock Raporu: 33 Sanık Tahliye Edildi

Terör örgütü FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle hakkında dava açılan 87'si tutuklu 144 polisin yargılandığı davada, mahkeme, Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından analizi yapılan kayıtlar ışığında 33 sanık hakkında tahliye karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda gerçekleşen duruşmaya 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alınan sanıklar ve avukatları, tahliye taleplerini mahkeme başkanına sundu.

BTK'dan Cevap Geldi

Sanıkların taleplerini alan mahkeme heyeti, bazı sanıklar için BTK'ya yazılan yazıların cevabının beklenmesine ve yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanmasının beklenmesi yönünde karar verdi.

Mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın BTK'dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından analizi yapılan kayıtlar ışığında haklarındaki suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimali bulunduğundan tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak, tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar verdi ve sanıklar hakkında yurt dışı yasağı tedbiri uyguladı.

Duruşma Ertelendi

Tutuklu 54 sanığın bu hallerinin devamına karar verilirken duruşma 11 Nisan'a ertelendi.

Mahkemenin üye hakimi, tahliye kararına muhalefet şerhi yönünde karar verdi. Şerhde "Sanıkların ByLock kullanıcısı olması, mevcut delil durumu, kaçma şüphelerinin bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına muhalefet şerhi yönünde oy kullanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Savcılık Mütalaası

Cumhuriyet savcısının önceki celsede mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında,106 sanığın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini, 15 sanığın 'ByLock' bağlantı tarihleri ve bağlantı sayılarının belirlenebilmesi için yazılan müzekkerelere cevap alınamadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasını ve savunmaları alınamayan, haklarında yakalama kararı bulunan 21 sanığın da dosyasının ayrılması istemişti.

Savcı, tutuklu sanıklar Ali Şirin ve Deniz Ercan'ın etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması noktasında kararı mahkemenin takdirine bırakarak, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

Kpsscafe.com.tr | Ankara