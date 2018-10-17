Brunson’un Avukatı İtiraz Etti!

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvuruda bulundu.

BRUNSON'UN AVUKATI CEZAYA İTİRAZ ETTİ!

İzmir’de 12 Ekim 2018 tarihinde görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ABD’li Rahip Andrew Brunson’ın avukatı müvekkiline verilen hapis cezasının “usul ve yasaya aykırı olduğu” iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yaparak kanunlar çerçevesinde yeniden karar verilmesini talep etti.

Terör Örgütleri adına casusluk ve ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan, bir üre cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Brunson 12 Ekim 2018 tarihindeİzmirde görülen davada gizli tanıkların Brunson lehine ifade değiştirmesi neticesinde cezası hafifletilmiş ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tutuklu bulunduğu süre kadar hapis cezasına çarptırılmış ve ardından tahliy edilmişti.

TAHLİYE OLUR OLMAZ ALMANYA'YA GİTTİ!

Papaz Andrew Brunson tahliye olduktan sonra ilk uçakla Almanya gitti. Almanya'da bir takım temaslarda bulunduktan sonra ABD'ye uçan Brunson için Beyaz Saray'da karşılama töreni düzenlendi. Papaz Brunson, ABD Başkanı Donald Trump'ın omuzuna elini koyarak dua etmişti.

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