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Brezilya'da Kabus! Otomobiliyle Plaja Daldı! 1 Bebek Öldü , 15 Kişi Yaralandı

Rio De Jenario'nun ünlü Copacabana sahiline dalan araç, insanları adeta biçti. Bir bebeğin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı kazayı yapan sürücünün epilepsi hastası olduğu, otomobili kullanırken nöbet geçirdiği belirtiliyor.

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Brezilya'da Kabus! Otomobiliyle Plaja Daldı! 1 Bebek Öldü , 15 Kişi Yaralandı

Rio De Jenario'nun ünlü Copacabana sahiline dalan araç, insanları adeta biçti. Bir bebeğin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı kazayı yapan sürücünün epilepsi hastası olduğu, otomobili kullanırken nöbet geçirdiği belirtiliyor.

19 Ocak 2018 Cuma 10:19
Brezilya'da Kabus! Otomobiliyle Plaja Daldı! 1 Bebek Öldü , 15 Kişi Yaralandı

Brezilya'da Kabus! 1 Bebek Öldü , 15 Kişi Yaralandı

Rio De Jenario'nun ünlü Copacabana sahiline dalan araç, insanları adeta biçti. Bir bebeğin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı kazayı yapan sürücünün epilepsi hastası olduğu, otomobili kullanırken nöbet geçirdiği belirtiliyor.

Beezilya'da aracıyla kalabalık bir plaja dalan sürücü, 8 aylık olduğu öğrenilen bir bebeğin ölümüne 15 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Kaza , Rio De Jenerio kentinin dünyaca ünlü Copacabana sahilinde meydana geldi. Kazaya sebep olan sürücünün epilepsi rahatsızlığı olduğu ve direksiyondayken nöbet geçirdiği söyleniyor.

Görgü tanıklarından birisi aracın aniden sahile daldığını, kimsenin başlangıçta bir şey anlamadığını söyledi. Yerel basın , olayın terörle ilişiğinin olmadığını, sürücünün polis tarafından gözaltına alındığını bildiriyor.

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Son Güncelleme: 19.01.2018 10:21
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