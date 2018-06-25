Bozdağ'dan Mahkumlara Af, OHAL ve Yeni Kabine Açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklaması geldi.

Katıldığı bir progrmada konuşan Bekir Bozdağ, seçim sonrası sürece değindi ve mahkumlara af ile OHAL konusunda önemli ifadeler kullandı.

Seçim sürecinde hükümet vaat olarka OHAL'in kaldırılacağını söylemişti. Bekir Bozdağ'a yönlendirilen en önemli sorulardan biri bu boldu. Bozdağ ise şu açıklamaları yaptı:

"Bunun taahhüdünü genel seçimden önce verdik süresi dolduğunda kendiliğinden kalkar. 19 Temmuz’da bunun şu andaki tarihi. Bu konu henüz şu anda konuşulmuş değil ancak konuşulacaktır. Zamanı bitecek ona göre karar alacağız. İrade çok açık; bu da OHAL’in kaldırılması ancak zaman konusunda herhangi bir karar alınmış değil…"



GENEL AF GELECEK Mİ?

Seçim sürecinde Cumhur ittifakının üyesi MHP'nin lideri Bahçeli, sık sık kader mahkumlarına af gelmesi gerektiğini syöleyerek AK Parti'ye seslenmişlti. Bozdağ bu konu ile ilgili "Af şu anda gündemimiz de yok." ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın açıklamalarının devamı şu şekilde;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN YEMİN EDECEK ?

Öncelikle YSK kesin sonuçlarını açıklayacak. Ondan sonra da 3 gün sonra TBMM saat 14:00’da toplanıp orada yemin edecek Cumhurbaşkanı da o tarihte yemin edecek o tarihten sonra süreç fiilen başlayacak.



YENİ KABİNEDE KİMLER YER ALACAK?



Bu konu tamamıyla cumhurbaşkanımızın kararı ile belli olacak, bunu ben de bilmiyorum önümüzdeki günlerde bunu hep birlikte göreceğiz.

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