Bozdağ'dan AYM'nin Beraat Kararına Tepki

Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet altan hakkında verdiği karar ile ilgili Başbakan Yardımcsı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan tepki geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AYM'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki kararına ilişkin tepkisinde şu ifadelerine yer verdi: "Bu karar, bir beraat kararıdır. AYM'nin beraat kararı verme hak ve yetkisi yoktur."

AK Partinin Boğazlıyan İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yaptığı konuşmada, AYM'nin bireysel başvurular hakkında karar verme hakkına sahip olduğunu ancak bu konuda karar verirken ilk derece, istinaf, temyiz veya süper temyiz mahkemesi gibi hareket edemeyeceğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi, temyiz mahkemesi veya süper temiz mahkemesi olmadığını vurgulayan Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasayla sınırları belirlenmiş bir yetki ve görev alanı vardır. Anayasanın 148. maddesi çok açık diyor ki 'Bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapamaz, yapılamaz'. Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararının açıklanan gerekçesi incelendiği zaman kanun yollarında gözetilmesi gereken hususların fazlası gözetildiği gibi onun da ötesine geçilerek ilk derece mahkemesi gibi inceleme yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi bir davanın esasına girecek şekilde bireysel başvuru incelemesi yapabilir mi, yapamaz mı? Vaka incelemesi yapabilir mi, yapamaz mı? Burada suç var mı, yok mu diye değerlendirme yapabilir mi, yapamaz mı? Delillerin yeterliliğini, niteliğini değerlendirebilir mi, değerlendiremez mi?"

Kpsscafe.com.tr | Ankara