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Bozdağ'dan AYM'nin Beraat Kararına Tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaptığı son dakika açıklamasında Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği kararı eleştirdi.

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Bozdağ'dan AYM'nin Beraat Kararına Tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaptığı son dakika açıklamasında Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği kararı eleştirdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:22
Bozdağ'dan AYM'nin Beraat Kararına Tepki

Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet altan hakkında verdiği karar ile ilgili Başbakan Yardımcsı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan tepki geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AYM'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki kararına  ilişkin tepkisinde şu ifadelerine yer verdi: "Bu karar, bir beraat kararıdır. AYM'nin beraat kararı verme hak ve yetkisi yoktur."

AK Partinin Boğazlıyan İlçe Kadın Kolları 5. Olağan  Kongresi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yaptığı konuşmada, AYM'nin bireysel başvurular hakkında karar verme hakkına sahip olduğunu ancak bu konuda karar verirken ilk derece, istinaf, temyiz  veya süper temyiz mahkemesi gibi hareket edemeyeceğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi, temyiz  mahkemesi veya süper temiz mahkemesi olmadığını vurgulayan Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasayla sınırları belirlenmiş bir yetki ve görev alanı vardır.  Anayasanın 148. maddesi çok açık diyor ki 'Bireysel başvuruda kanun yolunda  gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapamaz, yapılamaz'. Anayasa Mahkemesinin  Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararının açıklanan gerekçesi incelendiği zaman kanun  yollarında gözetilmesi gereken hususların fazlası gözetildiği gibi onun da  ötesine geçilerek ilk derece mahkemesi gibi inceleme yapılmıştır. Anayasa  Mahkemesi bir davanın esasına girecek şekilde bireysel başvuru incelemesi  yapabilir mi, yapamaz mı? Vaka incelemesi yapabilir mi, yapamaz mı? Burada suç  var mı, yok mu diye değerlendirme yapabilir mi, yapamaz mı? Delillerin  yeterliliğini, niteliğini değerlendirebilir mi, değerlendiremez mi?"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Altanşahin AlpayBekir BozdağAnayasa Mahkemesi
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