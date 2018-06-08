Bozdağ : Apoletleri Paşadan Söküp Apo'ya mı, FETÖ'ye Mi Takacaksın?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kaman Devlet Hastanesinin açılış töreninde konuştu. Burada 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de 'İsmail Temel'in Apoletleri' konusunda çok sert eleştirdi. Bozdağ, "Hepsi Demirtaş aşığı kesildi. Muharrem İnce bir yandan, Karamollaoğlu'su bir yandan, öbürüsü bir yandan 'Demirtaş'a hürriyet' diye naralar atmaya başladılar. Siz kimsiniz, kimin yanındasınız, kiminle müttefiksiniz? Şimdi 'İsmail Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim.' diyor. Ne yaptı İsmail Metin Temel Paşa? Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptı, şimdi Irak'ın kuzeyinde harekatı yönetiyor, terörle mücadelede içeride ve dışarıda teröre dünyayı dar ediyor. Bir kötülük mü yaptı bu millete, devlete? Kahraman ordumuzun kahraman bir mensubu ama kalkmış, 'Apoletini sökeceğim.' diyor. Niye sökeceksin apoletini, söküp de FETÖ'ye mi, Apo'ya mı takacaksın apoleti? Kime takacaksın? Ne yaptı, suçu ne? Cumhurbaşkanı'nı alkışlamış. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin devlet başkanı, devletin başı, milletin birliğini temsil ediyor, Anayasamıza göre ordunun başkomutanı. Bir generalin devletinin başını, milletin birliğini temsil eden, başkomutanını alkışlamasından daha doğru, erdemli bir şey olabilir mi? Bunun neresinde yanlış var? Bunlar, 'Cumhurbaşkanı'nı alkışlarsan düşmansın, ayağa kalkıp saygı gösterirsen sen yalakasın.' Bizim geleneğimizde devletin büyüklerine saygı esastır. Bunların geleneklerimizden, kültürümüzden, devlet adabından, devlet terbiyesinden de zerre kadar haberleri yok." ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanelerinin vatandaşın hizmetine başarıyla sunulduğunu söyleyen Bozdağ, "Şimdi bir partinin genel başkanı, aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı çıkmış, diyor ki 'Şehir hastaneleri israftır.' FOX TV diye bir televizyon kanalı var, bizi karalamak için ibadet aşkıyla çalışıyorlar. Çok karalarsa öbür dünyada cennete gideceğini zannediyorlar, öyle tahmin ediyorum. Uydurma, mizansen haberler yapıyorlar, ahlakları da böyle. Karalayamayınca da vatandaşa diyorlar ki 'Şehir hastanesini yapmışlar ama vatandaş bir yerden bir yere giderken yoruluyor, böyle hastane mi olur?' diyorlar. Ayıp, kusur bulamadılar, kusur ve ayıp uydurmaya çalışıyor bu ahlaksızlar. Onu da beceremediler, ellerine yüzlerine bulaştırdılar." dedi.

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