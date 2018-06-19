Böyle Baba mı Olur? 4 Yaşındaki Oğlunu Önce Öldürdü Sonra Arkadaşları ile...

Balıkesir'de feci bir olay yaşandı !!

Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Kadıköy'de pazarlamacılık yapmakta olan 26 yaşındaki Hüseyin Ersezgin isimli kişi, 6 Şubat günü 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe Ersezgin'i parkta oynatmak için evden dışarı çıkardı. 2 saat boyunca parkta kalan ve oyun oynayan baba, oğul otomobille eve dönerken Hüseyin Ersezgin, arka koltuktaki oğlunun bayıldığını ve nefes almadığını söyleyerek hastaneye götürdü. Hastanede yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kuzey Efe'nin kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği tahmin edilirken, 2 hafta sonra jandarma karakoluna giden baba-arabayla gezdirdiği sırada eliyle ağzını kapadığı oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf sonrası cani baba tutuklandı.

ÖNCE ÖLDÜRMÜŞ SONRA ALEM YAPMIŞ VE ÖLÜ OĞLU İLE SELFİE ÇEKMİŞ

Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsinin sonucu geçtiğimiz hafta çıktı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in kaleme aldığı haberine göre raporda, Kuzey Efe'nin ağız ve burun bölgesinin tıkanmasına bağlı nefessiz kalması sonucu öldüğüne yer verildi. Tutuklanan eşi Hüseyin Ersezgin'in cep telefonunu inceleyen anne Melis Ersezgin, oğlunun ölümünden 7 gün sonra kocasının arkadaşlarıyla alkol alırken çektiği iddia edilen fotoğraflara rastladı.

MAHKEMEYE SUNACAĞIM

Cinayet itirafının ardından eşine boşanma davası açan Melis Ersezgin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cezaevinde 'Neden oğlumu öldürdün' diye sorduğumda, 'Öldürmedim, vicdanımı rahatlatmak için yalan söyledim' dedi. O an yine biraz inanmıştım ama Adli Tıp raporunu görünce cani olduğu ispatlandı. Üstelik, öldürdükten sonra bara, pavyona gidip eğlenmiş, selfie çekmiş. Bu fotoğrafları da mahkemeye sunacağım. Bu nasıl baba, en ağır cezayı alsın."

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