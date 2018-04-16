Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alacak

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. en az lise ve dengi okullardan mezun personel alımı yapacak.

banner396

BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alacak

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. en az lise ve dengi okullardan mezun personel alımı yapacak.

16 Nisan 2018 Pazartesi 23:47
BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alacak

BOTAŞ'ın en az lise ve dengi okullardan mezun eski hükümlü ve engelli işçi alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yayımlandı. Ankara ve Tekirdağ'daki işyerleri için gerçekleştirilecek alımlara dair başvuruların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği öğrenildi.

. Engelli işçi alımlarının büro görevlisi unvanıyla yapılacağı belirtilirken, eski hükümlü işçi alımlarının teknisyen unvanı için yapılacağı belirtildi. Teknisyen ve Büro Görevlisi alımları için KPSS P94 puan türü baz alınacak. Teknisyen alımlarında, inşaat teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, makine teknolojisi mezunlarına yer verilecek.

Başvuru için gerekli şartlar aşağıdaki gibi olacak: 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BotaşBotaş Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahir Ünal'dan Saadet Partisi Genel Başkanının Eleştirilerine Yanıt 'Değerlendirmeye Değer Görmüyorum'
Mahir Ünal'dan Saadet Partisi Genel Başkanının Eleştirilerine Yanıt 'Değerlendirmeye Değer Görmüyorum'
Büyükçekmece'de Bu Sefer Kimyasal Varil Paniği
Büyükçekmece'de Bu Sefer Kimyasal Varil Paniği
Zonguldak Kozlu'da Dehşet! Liseli Kız Camdan Atladı
Zonguldak Kozlu'da Dehşet! Liseli Kız Camdan Atladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim