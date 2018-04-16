BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alacak

BOTAŞ'ın en az lise ve dengi okullardan mezun eski hükümlü ve engelli işçi alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yayımlandı. Ankara ve Tekirdağ'daki işyerleri için gerçekleştirilecek alımlara dair başvuruların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği öğrenildi.

. Engelli işçi alımlarının büro görevlisi unvanıyla yapılacağı belirtilirken, eski hükümlü işçi alımlarının teknisyen unvanı için yapılacağı belirtildi. Teknisyen ve Büro Görevlisi alımları için KPSS P94 puan türü baz alınacak. Teknisyen alımlarında, inşaat teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, makine teknolojisi mezunlarına yer verilecek.

Başvuru için gerekli şartlar aşağıdaki gibi olacak: