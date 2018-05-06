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'Borcunuz Var 'Diyerek 38 Bin Kişiyi Dolandırdılar!

Banka Kredisi çeken 38 bin kişiyi 'Sigorta borcunuz var' yalanlarıyla 4 sene boyunca 40 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 4'ü polis, 1'i PTT Müdürü 106 kişilik suç şebekesi çökertildi. Cezaevindeki liderlerinden talimat alan ve bu talimatla hareket eden şebekenin tüm üyeleri tek tek tespit edilerek yakalandı.

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'Borcunuz Var 'Diyerek 38 Bin Kişiyi Dolandırdılar!

Banka Kredisi çeken 38 bin kişiyi 'Sigorta borcunuz var' yalanlarıyla 4 sene boyunca 40 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 4'ü polis, 1'i PTT Müdürü 106 kişilik suç şebekesi çökertildi. Cezaevindeki liderlerinden talimat alan ve bu talimatla hareket eden şebekenin tüm üyeleri tek tek tespit edilerek yakalandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:12
'Borcunuz Var 'Diyerek 38 Bin Kişiyi Dolandırdılar!

Banka Kredisi çeken 38 bin kişiyi 'Sigorta borcunuz var' yalanlarıyla 4 sene boyunca 40 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 4'ü polis, 1'i PTT Müdürü 106 kişilik suç şebekesi çökertildi. Cezaevindeki liderlerinden talimat alan ve bu talimatla hareket eden şebekenin tüm üyeleri tek tek tespit edilerek yakalandı.

İzmir Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Türkiye genelinde bankalardan kredi çeken vatandaşları telefondan arayıp 'Sigorta borcunuz var , ödemediğiniz takdirde hukuki yollara başvuracağız' diyerek dolandıran suç şebekesini tespit etti ve çöertti. Dolandırıcıların 5 ayrı iş merkezinde kurdukları çağrı merkezlerinden bankalardan kredi kullanan ve bu krediler için hayat sigortası yapan kişileri kurumsal kimlik izlenimi vermek için 'kurumsal görünümlü' telefonlardan aradıkları öğrenildi. Şebeke elemanlarının aradıkları vatandaşlara borçlu olduklarını söyledikleri, sağlık ve asistanlık paketi satın aldıklarını ve bunun ücretini ödemediklerini, paketin 1 yıl ücretli 1 yıl ücretsiz olduğunu bu ödemenin gerçekleşmemesi halinde hukuki yollara başvurulacağını söylediği belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Cezaevindeki bir kişi tarafından yönetilen 100 'ün üzerinde elemanı bulunduğu belirtilen şebekenin 2014 yılından bu yana 38 bin kişiyi toplamda 40 milyon TL dolandırdıkları öğrenildi. Çetenin içerisinde kamu görevlileri de olduğu öğrenildi.

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