Bomba İddia: FETÖ'nün Kilit İsmi Adil Öksüz'ün Yeri Tespit Edildi

Son dakika: Adil Öksüz'ün yeri belli oldu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Anadolu Ajansı’na ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi.

Bu ihbar üzerine, söz konusu adrese giden AA muhabirleri, firari Öksüz’ün izini sürmeye başladı. Çoğunlukla göçmenlerin yaşamakta olduğu ilçede bulunan eve ulaşıldığında, kapı zilinde buranın ev sahibi olduğu tahmin edilen "Yaşar" isminin yazılı olduğu görüldü.

Dairenin, apartmanın caddeye bakan cephesi yerine sadece arka bahçeyi gören ve dışardan fark edilemeyecek bir cephede yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Mahalle sakinleri Yaşar isimli kişiyi tanımadıklarını söylerken kapı çalındığında kimse açmadı.

Öksüz'ü saklayan kilit isim, Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari ve Berlin'de birçok gayrı menkulu bulunan Ali A., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den çok sayıda FETÖ elebaşının yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize ettiği biliniyor.

Öksüz'ün de bu evlerden birinde saklandığı düşünülüyor.

Ali A’nın, S. Yaşar’a ait hücre evde birçok FETÖ elebaşını sakladığı, görgü tanıklarının ifadelerine de yansıyor.

Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 4 binden fazla FETÖ’cünün, Almanya’daki örgüt üyeleri tarafından korunduğu, kendilerine kalacak yer temin edildiği, oturum ve iltica talepleri konularında destek sağlandığı öğrenildi.

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