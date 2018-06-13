Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bomba İddia: FETÖ'nün Kilit İsmi Adil Öksüz'ün Yeri Tespit Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbeci sözde "Hava  Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ün Almanya’ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin’de bulunan hücre evlerinde kaldığı iddia edildi. 

banner396

Bomba İddia: FETÖ'nün Kilit İsmi Adil Öksüz'ün Yeri Tespit Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbeci sözde "Hava  Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ün Almanya’ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin’de bulunan hücre evlerinde kaldığı iddia edildi. 

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:53
Bomba İddia: FETÖ'nün Kilit İsmi Adil Öksüz'ün Yeri Tespit Edildi

Son dakika: Adil Öksüz'ün yeri belli oldu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Anadolu Ajansı’na ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz’ün  Almanya’nın başkenti Berlin’in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi.

Bu ihbar üzerine, söz konusu adrese giden AA muhabirleri, firari  Öksüz’ün izini sürmeye başladı. Çoğunlukla göçmenlerin yaşamakta olduğu ilçede bulunan eve ulaşıldığında, kapı zilinde buranın ev sahibi olduğu tahmin edilen "Yaşar" isminin yazılı olduğu  görüldü.

Dairenin, apartmanın caddeye bakan cephesi yerine sadece arka bahçeyi  gören ve dışardan fark edilemeyecek bir cephede yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Mahalle sakinleri Yaşar isimli kişiyi tanımadıklarını söylerken kapı çalındığında kimse açmadı.

Öksüz'ü  saklayan kilit isim, Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari ve Berlin'de birçok gayrı menkulu bulunan Ali A., 15 Temmuz darbe  girişiminin ardından Türkiye’den çok sayıda FETÖ elebaşının yasa dışı yollarla  başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize  ettiği biliniyor.

Öksüz'ün de bu evlerden birinde saklandığı düşünülüyor.

Ali A’nın, S. Yaşar’a ait hücre evde birçok FETÖ elebaşını sakladığı,  görgü tanıklarının ifadelerine de yansıyor.

Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat  çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 4 binden fazla FETÖ’cünün,  Almanya’daki örgüt üyeleri tarafından korunduğu, kendilerine kalacak yer temin  edildiği, oturum ve iltica talepleri konularında destek sağlandığı öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAdil öksüzHaberFetöAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'4 Milyon Suriyeli Daha Türkiye'ye Gelebilir'
'4 Milyon Suriyeli Daha Türkiye'ye Gelebilir'
Çavuşoğlu: FBİ, FETÖ Hakkında Soruşturma Başlattı
Çavuşoğlu: FBİ, FETÖ Hakkında Soruşturma Başlattı
Maliye Bakanı : Siyasetin Kalitesini Yerlere Serdiler
Maliye Bakanı : Siyasetin Kalitesini Yerlere Serdiler

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim