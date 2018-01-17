Bölücü Teröristlerin Paniği Avrupaya Sıçradı!

Türkiye'nin Afrin'e yönelik temizlik operasyonu için geri sayım devam ederken, panikleyen terör yandaşları yeni gösteriler düzenlemeye başladı. Menbiç'te önceki gün eli silahlı PKK'lıların sokağa dökülmesinden sonra terör gösterileri Avrupa'ya da taşındı.

Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da terör örgütü PKK'lılar sokaklara çıktı. Terörist başının posterlerini taşıyan grup, Afrin operasyonuna karşı sloganlar attı. Bir başka grupsa, İsviçre Zurih'teki Türkiye Konsolosluğu önünde Afrin karşıtı operasyonlar düzenledi. Bölücü hainler sosyal medya hesapları üzerinden de kampanyalar yürütüyor.

Bir yandan Türkiye Cumhuriyetine öfke ve tehditler savrulurken, diğer yandan Afrin'deki pkklıların fotoğrafları paylaşılıyor.

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