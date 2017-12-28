Bölücü Terör Örgütü'nün Sosyal Medya Yapılanmasına Şafak Baskını

Ankara'da düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK'nın sosyal medya yapılanmasına üye oldukları öne sürülen 15 terör şüphelisi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü PKK'nın sosyal medya yapılanmasına üye oldukları ve bölücü teröristlerin propagandasını yaptıkları belirlenen hesapları kullandığı tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM ekiplerince, belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve veri ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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