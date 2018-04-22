Bölücü Piç Yunanistan'a Kaçmak İsterken Yakalandı

Yunanistan'a kaçma girişimindeki bölücü fistanlı , kahraman askerlerimizce kıskıvrak yakalandı. Hudut Kartallarımız, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen bir kişiyi askeri yasak bölgede yakaladı.

54. Mekaznie Piyade Tugayına bağlı Hudut Kartalları sınır birliği, Saçlımüsellim köyü yakınlarındaki devriyesi sırasında yasak bölgede saklanmakta olan bir şahsı fark etti. Yakalanan 22 yaşındaki D.A.'nın PKK'ya üye olmak, terör propagandası yapma suçlarından sabıkası olduğu belirlendi. Kan emici yaratıklardan olduğu belirlenen fistanlı kahpe karakola teslim edildi.

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