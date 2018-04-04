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Bölücü Kahpelerin Hain Tuzağı Sonucunda 1 Kahraman Askerimiz Yaralandı

Bölücü kahpeler tarafından daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir kahraman uzman çavuşumuz yaralandı.

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Bölücü Kahpelerin Hain Tuzağı Sonucunda 1 Kahraman Askerimiz Yaralandı

Bölücü kahpeler tarafından daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir kahraman uzman çavuşumuz yaralandı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 13:03
Bölücü Kahpelerin Hain Tuzağı Sonucunda 1 Kahraman Askerimiz Yaralandı

Bölücü kahpeler tarafından daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir kahraman uzman çavuşumuz yaralandı.

Tunceli'nin Çemişgezek Aliboğazı bölgesinde devam eden operasyonda, bölücü kahpeler tarafından daha önce araziye döşenen EYP infilak etti, bir kahraman askerimiz yaralandı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çemişgezek İlçesi Aliboğazı bölgesinde bölücü hainlere yönelik operasyon başlattı.

Gerçekleştirilen arazi tarama faaliyeti sırasında Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığında Asayiş Komando Uzman Çavuş bölücü hainlerce daha önce araziye döşenen bir patlayıcının infilak etmesi sonucunda yaralandı. Helikopterle operasyon bölgesinden alınan kahraman askerimizin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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