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Bolu'da FETÖ'den Gözaltına Alınan 14 Asker İtirafçı Oldu

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü şüphesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak salıverildi, 14 askerin itirafçı olduğu öğrenildi. 

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Bolu'da FETÖ'den Gözaltına Alınan 14 Asker İtirafçı Oldu

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü şüphesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak salıverildi, 14 askerin itirafçı olduğu öğrenildi. 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 19:48
Bolu'da FETÖ'den Gözaltına Alınan 14 Asker İtirafçı Oldu

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü şüphesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak salıverildi, 14 askerin itirafçı olduğu öğrenildi. 

Bolu'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış FETÖ üyelerinin tespiti maksadıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen 14 şahıs, salıverildi. Şüpheli şahısların itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları öğrenilirken, gözaltına alınanlardan 2'sinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ üyeleriyle iletişim kurdukları değerlendirilen askerlere yönelik Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BoluBolu Fetö
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