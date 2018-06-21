Bodrum'daki Saldırıda Hayatını Kaybeden Sanatçının Adı Belli Oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanı sahibine kurulan pusuda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bodrum’da Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana gelen feci olayda, edinilen bilgiye göre; Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, Barlar Sokağı’nda eğlence mekanı işletmekte olan Mehmet Ali Sürensoy gece kulübüne girdiği sırada rastgele ona doğru ateş açmaya başladı.

Saldırganların silahlarından çıkan onlarca kurşun Mehmet Ali Sürensoy’un yanı sıra şarkıcı 40 yaşındaki Hacer Tülü, 52 yaşındaki Servet Kolluoğlu, 40 yaşındaki Cesur Altunsöz, 23 yaşındaki Kaan Mutlugüleş ve Onur Sarı'ya isabet etti.

Olayda yaralanan 6 kişi, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarda çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan eğlence mekanı sahibi Mehmet Ali Sürensoy ile Hacer Tülü doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ali Sürensöy'ün ise İstanbul ve Bodrum'da gece kulübü işletmeciliği yaptığı belirtildi.

SALDIRGANLAR POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Olay yerindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit ederek takibe aldı. Saldırganlar, Manisa il girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alındı.

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