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Bodrum'daki Korkunç Cinayetle İlgili Yeni Gelişme! 'Eşi İlişkiyi Kabul Etti'

Bodrum'da işadamı Ali Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme. Bodrum'da işadamı Ali Özdemir'in iş ortağı Mustafa Özbelen tarafından öldürülmesine dair yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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Bodrum'daki Korkunç Cinayetle İlgili Yeni Gelişme! 'Eşi İlişkiyi Kabul Etti'

Bodrum'da işadamı Ali Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme. Bodrum'da işadamı Ali Özdemir'in iş ortağı Mustafa Özbelen tarafından öldürülmesine dair yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

19 Ocak 2018 Cuma 09:54
Bodrum'daki Korkunç Cinayetle İlgili Yeni Gelişme! 'Eşi İlişkiyi Kabul Etti'

Bodrum'daki Korkunç Cinayetle İlgili Yeni Gelişme! 'Eşi İlişkiyi Kabul Etti'

Bodrum'da işadamı Ali Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme. Bodrum'da işadamı Ali Özdemir'in iş ortağı Mustafa Özbelen tarafından öldürülmesine dair yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Özbelen'in eşi T. Özbelen, dün ifade verdi. Özbelen'in ifadesinde cinayet sebebine ilişkin Mustafa Özbelen'in ifadelerini doğrular nitelikte bilgiler yer alıyor. Öldürülen Ali Özdemir ile ilişkisini kabul eden kadın , ilişkilerinin 2-3 seneye dayandığını, bir süre önce de Mustafa Özbelen'in durumdan haberdar olduğunu söyledi.  Fail Mustafa Özbelen, eşi T. Özbelen ve gözaltına alınan diğer zanlılar bugün adliyeye sevk edilecek.

Emniyette avukatlarıyla ifade veren Mustafa Ö, cinayetle ilgili , "Ali'yi çok seviyordum, kardeşim gibiydi. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Ona 'Neden bunu yaptın, değer miydi' dedim. Beni tersledi, boğuşmaya başladık. Kendi silahını aldım, boğuşurken yanlışlıkla silah ateş aldı. Çok üzgünüm" demişti. Bodrum'da 6 Ocak'ta kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in cipi, Konacık mahallesinde yol kenarına park edilmiş halde bulunmuş, iş adamından günlerce haber alınamamış daha sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu. Cinayetle ilgili Ali Özdemir'in iş ortağı , iş ortağının eşi , kayınpederi A.S. ve baldızı K.S. gözaltına alınmıştı.

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