bm den çok önemli abd kararı

Uluslararası Adalet Divanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yaptırım uygularken bu ülkeye insani yardım erişimini ve sivil havacılığın güvenliğini tehlikeye atmaması gerektiği kararına hükmetti.

Birleşmiş Milletler'in en yüksek yargı organı olan mahkemenin bu kararı Tahran için bir zafer niteliği taşıyor.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında tekrar devreye aldığı yaptırımların iki ülke arasında 1955 yılında yapılan bir dostluk anlaşmasına aykırı olduğunu savunuyor.

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