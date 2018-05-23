Bitlis'te Koyun Otlatırken Yıldırım Çarpan Çocuk Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Hizan ilçesinde koyun otlatan 11 yaşındaki çocuk , yıldırım düşmesi neticesinde hayatını kaybetti. Bitlis Hizan ilçesine bağlı Aladana köyü kırsalında meydana geldi.

Koyunları yaylaya götüren ve burada otlatan Yusuf Kıdat isimli küçük çocuk, yıldırım çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Olay yerinde feci şekilde can veren 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, vatandaşlar tarafından katırların sırtında battaniyeye sarılı halde köyüne götürüldü. Buradan da otopsi işlemleri için ambulansla Hizan Devlet Hastanesine götürüldü.

Olaya ilişkin savcılık soruşturması başlatıldığı bildirildi.

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