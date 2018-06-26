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Bitlis'te Derede Kaybolan 2 Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde serinlemek için girdikleri derede kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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Bitlis'te Derede Kaybolan 2 Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde serinlemek için girdikleri derede kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

26 Haziran 2018 Salı 16:36
Bitlis'te Derede Kaybolan 2 Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde serinlemek için girdikleri derede kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 16 yaşındaki Diyar Çoban ve kuzeni 17 yaşındaki Veysi Çoban, 24 Haziran'da serinlemek amacıyla Tutumlu köyündeki dereye girmişti.

Bir süre sonra kuzenlerin gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu yetkili birimlere bildirmişti. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından derde yürütülen çalışmalar neticesinde iki çocuğun cansız bedenine bugün ulaşıldığı bildirildi.

Diyar Çoban'ın cenazesi Hizan Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilirken, Veysi Çoban'ın da cansız bedeninin otopsi işlemleri için aynı hastaneye götürüldüğü işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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