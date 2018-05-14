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Bitlis Ahlat'da Can Pazarı! 2 Ölü, 10 Yaralı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yolcu minibüsüyle traktör çarpıştı, kazada 2 kişi feci şekilde hayatını kaybederken, 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.  Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen kazaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

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Bitlis Ahlat'da Can Pazarı! 2 Ölü, 10 Yaralı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yolcu minibüsüyle traktör çarpıştı, kazada 2 kişi feci şekilde hayatını kaybederken, 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.  Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen kazaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 19:37
Bitlis Ahlat'da Can Pazarı! 2 Ölü, 10 Yaralı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yolcu minibüsüyle traktör çarpıştı, kazada 2 kişi feci şekilde hayatını kaybederken, 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.  Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen kazaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

Şakir Gülcan yönetimindeki 13 AV 415 plakalı yolcu minibüsü, Ovakışla Beldesi Kınalakoç Köyü yol ayrımında römürkunda patates yüklü sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen traktörle çarpıştı. Kazada Sıddık Karababa ve Remzi Oruç isimli vatandaşlar hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Şakir Gülcan ve 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastaneyue kaldırıldı. Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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Son Güncelleme: 14.05.2018 20:06
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