Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Tansiyon Yükseldi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyine çağrıda bulunarak, BM'deki tıkanan sürecin topyekün bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığını söyledi.

BMGK'de Suriye meselesi konusunda büyük tartışmalar yaşanıyor. Rusya Daimi BM Temsilcisi Nebenzia, batılı ülkeleri Suriye'ye yönelik istilaya hazırlanmayla suçlayarak, "ABD, Fransa ve İngiltere sadece Esad hükümetini devirmek istiyor. Bir ülkenin anayasal haklarını ihlal etmeye çalıştıklarını görüyoruz" dedi. Bunun üzerine ABD'nin Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley ise Esad'ın son 7 sene içerisinde 50'den fazla kez kimyasal silah kullandığını söyledi ve bunun artık önüne geçilmesi gerektyiğini söyledi.

Fransa'nın Daimi BM temsilcisi de söz alarak, Fransa'nın diğer ülkelerle birlikte Suriye'ye müdaheleye hazır olduğunu vurgulayarak, "Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanma kararı, artık geri dönüş noktasını geride bıraktığımız anlamına geliyor.Esad rejimi dönülmeyecek noktaya gitmiştir. Fransa, hepimizin güvenliğini tehdit eden bu durumu bitirmek için sorumluluğu omuzlamaya hazırdır" dedi.

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