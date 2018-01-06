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Bir Yıldan Az Çalışan Taşeron İşçilerle İlgili Açıklama Geldi

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 1 yıldan az çalışan taşeron işçilerin durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Söz konusu duyuruda bu kapsamdaki işçilerin de başvuru yapabileceği fakat istihdamının geçici işçi statüsünde gerçekleşeceği belirtildi.

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Bir Yıldan Az Çalışan Taşeron İşçilerle İlgili Açıklama Geldi

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 1 yıldan az çalışan taşeron işçilerin durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Söz konusu duyuruda bu kapsamdaki işçilerin de başvuru yapabileceği fakat istihdamının geçici işçi statüsünde gerçekleşeceği belirtildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:23
Bir Yıldan Az Çalışan Taşeron İşçilerle İlgili Açıklama Geldi

Bir Yıldan Az Çalışan Taşeron İşçilerle İlgili Açıklama Geldi

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 1 yıldan az çalışan taşeron işçilerin durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Söz konusu duyuruda bu kapsamdaki işçilerin de başvuru yapabileceği fakat istihdamının geçici işçi statüsünde gerçekleşeceği belirtildi. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan 6 Ocak 2018 tarihli duyuruda şu ifadelere yer verildi:  

Başkanlığımıza ulaşan bilgilerde, kamuda bir yıldan az süreyle çalışan alt işveren işçilerine statü değişikliğine ilişkin başvuru imkânı sağlanmadığı ifade edilmektedir.

Gerek 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesinde, gerekse bu kapsamda yayımlanan Usul ve Esasların 19 uncu ve 44 üncü maddelerinde; kapsamdaki idarelerde ve mahalli idare şirketlerinde oniki aydan az süreyle çalışmakta olan işçilere de en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla geçici işçi pozisyonlarında (mahalli idare şirketlerinde işçi statüsünde geçici olarak) istihdam edilmek üzere başvuru imkânı sağlanmıştır.

Bu itibarla, düzenleme kapsamındaki idare ve mahalli idare şirketlerinin, yükümlülüklerini yerine getirmek üzere söz konusu çalışanlardan gerekli nitelikleri taşıyanların da başvurularını aynı şartlarda almaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Hulya 6 saat önce

Bu kapsama okulda calisanlarda giriyormu

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Yunus 4 saat önce

Kit ler olarak yenilen hakkimizi helal etmiyoruz

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Eses 3 saat önce

Kit lerin hakkı boynunuza dolanır inşAllah bizi ayırdınız ya helal olsun

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