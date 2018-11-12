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Bir Tıkla Evinizin Altından Fay Hattı Geçiyor mu Öğrenin!

MTA'nın yeni hizmeti olan Fay hattı sorgulama uygulaması hizmete girdi. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, vatandaşların MTA'nın internet sitesi üzerinden "Evin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenilebileceğini açıkladı.

Bir Tıkla Evinizin Altından Fay Hattı Geçiyor mu Öğrenin!

MTA'nın yeni hizmeti olan Fay hattı sorgulama uygulaması hizmete girdi. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, vatandaşların MTA'nın internet sitesi üzerinden "Evin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenilebileceğini açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:57
Bir Tıkla Evinizin Altından Fay Hattı Geçiyor mu Öğrenin!

MTA'nın yeni hizmeti olan Fay hattı sorgulama uygulaması hizmete girdi. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, vatandaşların MTA'nın internet sitesi üzerinden "Evin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenilebileceğini açıkladı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 19’uncu yıl dönümünde Bursa Akademik Odalar Birliği binasında basın toplantısı düzenledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) internet sayfasına girildiğinde evinizin neresinden fay hattının geçtiğini görebilebilirsiniz. Bursa’da 7 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Bunu herkes biliyor. Yapılması gereken şeyler çok basit. Planlama yapacağız. Bin tane, 10 bin tane tek planlama, bir tane bütüncül planlamanın yerini tutmaz. Deprem hangi büyüklükte, nerede olur biliyoruz. Zemin ve binaların özelliklerini de biliyoruz. Yapılacak şey bütüncül planlamadır” ifadelerini kullandı.

Anlatılanların bir hikaye gibi geldiğini ve pek de ciddiye alınmadığını savunan Er, “Sanki biz kaf dağının arkasındaki bir hikayeden bahsediyoruz gibi kimse bizim söylediklerimizi anlamıyor. Bir sürü şeyler söylemedik, sadece ‘deprem olacak ve yıkılacak’ dedik." şeklinde konuştu.

MTA'NIN WEB SİTESİ NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Bu açıklamadan sonra evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, MTA'nın resmi internet sitesine akın etti. Fazla yüklenmeden kaynaklandığını düşündüğümüz problem nedeniyle, siteye erişim sağlanamıyor.

Yoğunluk nedeniyle hizmet veremeyen web sitesinin kısa bir süre sonra hizmete açılacağını tahmin ediyoruz.

MTA'nın resmi internet sitesine ulaşmak için tıklayınız

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