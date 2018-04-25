Bir Parti Daha Seçime Katılabilecek-İşte Seçimime Girecek 11 Parti

Son dakika açıklaması Yüksek Seçim Kurulundan geldi.

Yüksek Seçim kurulu seçime katılamayan siyasi partilerin itirazı üzerinde bir görüşme yaptı ve bu yönteki kararı açıkladı. YSK, teşkilatlanma il ilçe kongre şartını yerine gertiremedikleri gerekçesiyle ANAP, DSP ve HÜDAPAR'ın seçime katılamayacağına karar vermişti. Bu üç partide karara itiraz etmişti. HÜDAPAR’ın itirazını kabul eden YSK seçime katılma vizesi verdi. ANAP ve DSP’nin itirazları ise reddedildi.

SEÇİME KATILACAK 11 PARTİ

Yüksek Sesçim Kurulu tarafından yapılan son değerlendirme sonucu toplamda 11 parti seçime katılacak. Daha önce yapılan açıklamada AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisinin seçime katılacağı açıklandı. Bu partilere HÜDAPAR 'da eklendi ve seçime katılacak toplam parti sayısı 11 oldu.

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