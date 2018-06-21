Bir Memur Alımına Daha Mülakat Getirildi

Orman Muhafaza Memuru alımı başvurusunda değişiklik yapıldı.

21 Haziran tarihli Resmi Gazzete sayısında yayımlanan kararda Orman Genel Müdürlüğüne Orman Muhafaza Memuru alımında bazı değişiklikler yapıldığına yer verildi. Yayımlanan kararda daha önce Orman Muhafaza Memuru alımında sadece uygulama sınavı yapılırken, bugünden itibaren yapılacak alımlarda sözlü mülakat uygulaması da yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde

"Orman Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılır."

Orman Muhafaza Memuru alımına başvuru yapacak adayların mezun olması gereken bölümler şu şekilde verildi:

ORMAN MUHAFAZA MEMURU Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak.

KPSS ŞARTI

Orman Muhafaza Memuru alımında yukarıdaki bölümlerden mezun olan ve KPSS B grubu puan türünden en az 50 puan alan adayların başvuru yapabileceğine yer verildi.

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