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Bir Memur Alımına Daha Mülakat Getirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni kararda bir memur alımına daha mülakat şartı getirildiğine yer verildi.

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Bir Memur Alımına Daha Mülakat Getirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni kararda bir memur alımına daha mülakat şartı getirildiğine yer verildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 09:25
Bir Memur Alımına Daha Mülakat Getirildi

Orman Muhafaza Memuru alımı başvurusunda değişiklik yapıldı.

21 Haziran tarihli Resmi Gazzete sayısında yayımlanan kararda Orman Genel Müdürlüğüne Orman Muhafaza Memuru alımında bazı değişiklikler yapıldığına yer verildi. Yayımlanan kararda daha önce Orman Muhafaza Memuru alımında sadece uygulama sınavı yapılırken, bugünden itibaren yapılacak alımlarda sözlü mülakat uygulaması da yapılacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde

"Orman Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılır."

Orman Muhafaza Memuru alımına başvuru yapacak adayların mezun olması gereken bölümler şu şekilde verildi:

ORMAN MUHAFAZA MEMURU

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak.

KPSS ŞARTI

Orman Muhafaza Memuru alımında yukarıdaki bölümlerden mezun olan ve KPSS B grubu puan türünden en az 50 puan alan adayların başvuru yapabileceğine yer verildi.

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Erva 3 saat önce

Torpiller havada uçuşuyor

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Elif 3 saat önce

Kendimizden olmayanı, torpili olmayani almayacagiz diyorlar yani kaldirmalari gereken yerde hala mulakat getiriyorlar... pesss!!! İlahi adalet...

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Sssemine 2 saat önce

Allah belanızı versin bu mülakat yüzünden kaç yerden elendim dilerim o insanların hakkı yakanızı bırakmaz

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Thales 2 saat önce

Bakın ironisiz, şakasız ülkenin de sistemin de içine su....

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Biyolog 1 saat önce

Mülakat liyakat A bakmıyoooor

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Gül 1 saat önce

Mulakat kalksın bu kadar alım varken neden hala yerlesemiyoz kendi adamını alıyorlar bu nasıl adalet

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Ceylan 21 dakika önce

Yeter ya kpss torbil mulakat Allah sorsun sizden her yerde haksizlik

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