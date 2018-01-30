'Bir Kilo Şeker Üretmedi' Diyen Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'dan Sert Cevap

Meclis'te düzenlenen AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatına değinerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgeyi teröristlerden temizlemeye yönelik Zeytin Dalı operasyonunu başlattık. ('Reis bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine) Kararı verdiğimizde önce ben sonra hep birlikte gideceğiz. Oldukça yoğun 2 haftayı geride bıraktık. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırana kadar çalışmaya, koşturmaya, terlemeye devam edeceğiz." dedi.

Muhalefete Çok Sert Eleştiri

Gerçek CHP'lilerin kendileri ile aynı hissiyatta olduğuna inandığını söyleyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'de adı ana muhalefet partisi olan ama yaptıkları ile adeta ana hıyanet partisine dönüşen bir parti daha doğrusu başındaki zevat ve onun şürekası diyebileceğimiz bir ekip var. Ben gerçek CHP'lilerin de bizimle aynı hissiyatta olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeri küçümseyen sözler söylüyor. Her gün televizyonlarda sabahtan akşama kadar yayınlanan Zeytin Dalı operasyonunu da mı bu adam izlemiyor. Askerlerimizin ellerindeki yerli silahları da mı görmüyor? Toplarımızın sesini de mi duymuyor? Çok namlulu roket atarlarımızın görüntüsünden de mi etkilenmiyor. Silahlı İHA'larımızdan da mı heyecan duymuyor. 'Sen bir delikli tüfek yapamazsan, nasıl savaşacaksın' diyor. Gaflete bak ya, zavallılığa bak. Onlar sizin ecdadınızız veya sizinkilerin zamanına ait olan bir süreçti. Türk malı zırhlı araçlarımız da mı bu zata bir şey ifade etmiyor."

Osmanlı Açıklamasına Cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün Osmanlı ile ilgili yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş, 'Osmanlı hiçbir şey üretmemiş'. Bunun adı idrak tutulması değilse, düpedüz yalancılıktır, iftiradır. Bu zata hızlı ve özet tarih dersi vermek... İstanbul'da Tophane diye bir semt var. Yalnız, Kağıthane'yi Kağıttepe'ye çevirdiği gibi buraya da Tophane yerine Toptepe demeye kalkmasın. Buranın adı 500 yıldır Tophane. Acaba isminin nereden geldiğini biliyor mu? Buradan kurulan dökümhanelerde devrin en gelişmiş topları üretiliyordu. Fatih Sultan Mehmet Han bizzat kendisi top tasarlayan ve inşa ettiren bir savunma sanayii dehasıydı. 18. yüzyılda yeni bir atakla İstanbul ve çevresinde pek çok modern silah fabrikası kurulmuştur. MKE 1950'de bu isimle faaliyete geçmiştir. Ondan önceki ismi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü. Osmanlı'daki son ismi İmalatı Harbiyei Umumiye Müdürlüğü. Üstelik bu kurum en büyük atağını CHP döneminde değil, Demokrat Parti döneminde yaşamıştır. Bunun zihniyetinin ceddi olan takım değil. Onların verdiği bir şey yok. Bu dönemde tarım sektörü başta olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda da üretime yönelmiştir." dedi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara