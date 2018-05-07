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Bir Kadını Taciz Ettiği Öne Sürülen Suriyeli İlçeyi Karıştırdı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kadını taciz ettiği iddialarıyla 60 gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Suriye uyruklu şahıs, taciz ettiği kadının dükkanının önünde dolaşınca ortalık karıştı.

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Bir Kadını Taciz Ettiği Öne Sürülen Suriyeli İlçeyi Karıştırdı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kadını taciz ettiği iddialarıyla 60 gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Suriye uyruklu şahıs, taciz ettiği kadının dükkanının önünde dolaşınca ortalık karıştı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:25
Bir Kadını Taciz Ettiği Öne Sürülen Suriyeli İlçeyi Karıştırdı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kadını taciz ettiği iddialarıyla 60 gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Suriye uyruklu şahıs, taciz ettiği kadının dükkanının önünde dolaşınca ortalık karıştı.

Mahalleliler ile Suriyelinin yakınları arasında kavga çıktı. 2 Suriye uyruklu kişi bıçaklandı. Suriyelilerin araçları taşlandı. Mynet.com isimli internet sitesinde yer alan habere göre ;Olay geçen cuma günü Darıca Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre gıda toptancılığı yapan Suriye uyruklu M.S.S. isimli şahıs, esnaflık yapan Z.L. isimli kadını taciz etti. Kendini korumak isteyen kadın , suriyeli şahıs tarafından darp edildi. Kadının şikayeti doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs 60 gün adli kontrol şartıyla salıverildi. M.S.S. serbest kaldıktan iki gün sonra kadının dükkanının önünde dolaşınca mahalleli tarafından uyarıldı.

M.S.S. ise yakınlarına haber vererek tekrar dükkan önüne geldi. Mahalleli ve suriyeliler arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Suriyelilerden iki kişi bıçaklandı. M.S.S.'ye ait kamyonetin camları kırıldı , lastikler patlatıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis kavgaya müdahelede bulundu. M.S.S. ve bazı kişiler gözatlına alındı.

M.S.S tekrar adli kontrol şartıyla salıverilirken, dükkanını boşaltarak mahalleyi terk etti.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KocaeliKocaeli Darıca
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