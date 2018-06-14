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Bir İlk Yaşandı! Mezarlıkta Sınav Düzenlediler

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana İl Müftülüğü kent merkezindeki 5 mezarlıkta sınav düzenledi.

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Bir İlk Yaşandı! Mezarlıkta Sınav Düzenlediler

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana İl Müftülüğü kent merkezindeki 5 mezarlıkta sınav düzenledi.

14 Haziran 2018 Perşembe 13:21
Bir İlk Yaşandı! Mezarlıkta Sınav Düzenlediler

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana İl Müftülüğü kent merkezindeki 5 mezarlıkta sınav düzenledi. Mezarlık cami imamları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda, Kur'anı Kerim okumada başarılı olan kişilere 'Mezarlarımızda Kur'anı Kerim Okumasında sakınca bulunmamaktadır' yazılı yaka kartı takdim edildi. Sınavda başarı sağlayamayanlar güvenlik görevlileri eşliğinde mezarlıktan uzaklaştırıldı.

Asri Mezarlık'ta görev yapan cami imamı Yunus Can, Kur'anı Kerim'i yanlış okuyanlara tepki gösterdi. Burada birçok kişinin mezarlıklarda Kur'anı Kerim okuyarak para kazandığını vurgulayarak, "En azından bir Yasin suresini tevhidiyle beraber okumak için niye gayret etmiyorsunuz. Gerçekten içler acısı bir durum. Kelime hatası yapıyorsunuz. Orada bir noktasını yanlış okursanız, sizin açınızdan çok büyük bir vebal olur. Rahmetten çok azaba neden olacaksınız. Dolayısıyla böyle olmaz. Burada kırılmaca, küsmece olmasın, sıkıntı var yani." şeklinde konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Şube Müdürü Bekir Durmaz da gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı kişilerin vatandaşların dini yönden istismar edildiğini belirten Durmaz, "Ramazan Bayramı'nda, arefe gününden başlamak üzere mezarlıklarımıza kabir ziyaretlerine gelen vatandaşlara, bazen hoca görünümlü insanlar gelip dua okuyor. Biz de bunu önlemek için Adana İl Müftülüğünden izinle cami imamımızla sınav yapıyoruz." dedi.

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Mezarlıkta Sınav Düzenlediler
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