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Bir Günde İki Kayıp! Münir Özkul ve Aydın Boysan Hayatını Kaybetti!

Ünlü sanatçı Münir Özkul'un vefat haberinden sonra , renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan'ın da hayatını kaybettiği bildirildi.

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Bir Günde İki Kayıp! Münir Özkul ve Aydın Boysan Hayatını Kaybetti!

Ünlü sanatçı Münir Özkul'un vefat haberinden sonra , renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan'ın da hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 14:54
Bir Günde İki Kayıp! Münir Özkul ve Aydın Boysan Hayatını Kaybetti!

Bir Günde İki Kayıp! Münir Özkul ve Aydın Boysan Hayatını Kaybetti!

Ünlü sanatçı Münir Özkul'un vefat haberinden sonra , renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan'ın da hayatını kaybettiği bildirildi. Sabah saatlerinde Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından , Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un hayatını kaybettiği haberi gelmişti. Bu haberden çok kısa bir süre sonra renkli kişiliği ile bilinen ünlü mimar ve gazeteci Aydın Boysan'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Münir Özkul Kimdir?

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

TİYATROYA İLK ADIMINI 1940 YILINDA ATTI
15 Ağustos 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Münir Özkul, tiyatrodaki ilk sahne deneyimini 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde yaşadı. 1948 yılında Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonelliğe ilk adımını atan Özkul, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Usta oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun da aralarında olduğu bazı tiyatrolarda sahneye çıktı. Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi olan Kavuk" da, 1968 yılında İsmail Dümbüllü tarafından Münir Özkul'a devredildi.

200'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI
Münir Özkul, Yeşilçam'daki ilk deneyiminde 1951 yapımı Vatan ve Namık Kemal" filminde figüran olarak rol aldı. Mahmut Hoca" ve Yaşar Usta" gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen Özkul, 200'den fazla filmde oynadı.

Münir Özkul, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 'Devlet Sanatçısı' unvanı aldı.

ÖDÜLLERİ
1967-İlhan İskender Armağanı 
1972-9. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü 
1991-Dümbüllü Ödülü 
1997-Altın Kelebek Ödülleri Onur Ödülü 
1999-Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü" 
2004-37. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü 
2006-Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü 
2014-18. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü
2015-T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

AYDIN BOYSAN KİMDİR?

Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur.

1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü.

Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.

1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 15:01
Anahtar Kelimeler:
Münir ÖzkulAydın Boysan
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