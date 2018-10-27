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Bir Atama Skandalı Daha: 9 Bin Lira Maaş Alacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, koruma polisinin kadrosunu önce İçişleri Bakanlığı’ndan RTÜK’e aldırdı daha sonrada daire başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.

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Bir Atama Skandalı Daha: 9 Bin Lira Maaş Alacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, koruma polisinin kadrosunu önce İçişleri Bakanlığı’ndan RTÜK’e aldırdı daha sonrada daire başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 19:19
Bir Atama Skandalı Daha: 9 Bin Lira Maaş Alacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, koruma polisinin kadrosunu önce İçişleri Bakanlığı’ndan RTÜK’e aldırdı daha sonrada daire başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.

Atamalarda liyakat tartışmaları soh hızıyla devam ederken bir liyakatsiz atama skandalı da Rtük'ten geldi.

Ajanslara yansıyan haberlere göre, RTÜK başkanı İlhan Yerkikaya koruma polisi M.E'nin İçişleri Bakanlığı'nda bulunan kadrosunu RTÜK'e aldırdı. Bir süre sonra da daire başkan yardımcısı olarak ataması gerkçekleştirildi.

Hali hazırda RTÜK başkanı Yerlikaya'nın korumalığını yapmaya devam eden M.E'nin daire başkan yardımcısı olarak ataması yapılırken hangi daireye başkan yardımcısı olduğu bilinmiyor. Aylık 9 bin TL maaş alacağı da öğrenilen polis memurunun ataması ile ilgili RTÜK'ten hiç bir açıklama yapılmadı.

Birgun Gazetesi

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Son Güncelleme: 27.10.2018 20:50
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atama skandalı daha bin lira maaş alacak
Yorumlar
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Ne haber ne haber 1 saat önce

Yav sizde gram akıl yok , adam zaten koruma polisi alıyordur 6 bin tl . Adam sevilen sayılan görevini layıkıyla yerine getiren biriyse yükselebileceği yere kadar gitsin , adam gibi haber yapın , bizim işimiz bunlarla değil biz mülakatlarda yok yere elenenlerin haklarını savunmalıyız

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Mehmet AYDIN 1 saat önce

Eski polisleri 2.şark adı altında doğu görevine gönderip emekli olmaya zorla ikinci şarka gidipte emekli olmak zorunda kalanların çoğu fetocuları tezgahladığı bir sistemin kurbanı bunu herkes biliyor lanet olsun dürüst çalışmanın beni pişman edeceğini hiç düşünmedim maalesef dürüstlere yer yok liyakat ne liyakatı hikaye hepsi

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