Bir Atama Skandalı Daha: 9 Bin Lira Maaş Alacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, koruma polisinin kadrosunu önce İçişleri Bakanlığı’ndan RTÜK’e aldırdı daha sonrada daire başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.

Atamalarda liyakat tartışmaları soh hızıyla devam ederken bir liyakatsiz atama skandalı da Rtük'ten geldi.

Ajanslara yansıyan haberlere göre, RTÜK başkanı İlhan Yerkikaya koruma polisi M.E'nin İçişleri Bakanlığı'nda bulunan kadrosunu RTÜK'e aldırdı. Bir süre sonra da daire başkan yardımcısı olarak ataması gerkçekleştirildi.

Hali hazırda RTÜK başkanı Yerlikaya'nın korumalığını yapmaya devam eden M.E'nin daire başkan yardımcısı olarak ataması yapılırken hangi daireye başkan yardımcısı olduğu bilinmiyor. Aylık 9 bin TL maaş alacağı da öğrenilen polis memurunun ataması ile ilgili RTÜK'ten hiç bir açıklama yapılmadı.

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