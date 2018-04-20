Bingöl Valiliği'nden Açıklama Geldi! Gri Listedeki PKK'lı Terörist İmha Edildi!

Bingöl'de kahraman askerlerimiz tarafından dün düzenlenen operasyonda öldürülen 2 hainden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın Gri listesinde aranan, bölücü terör örgütünün Kadın Kolu YJA-Star üyesi 'Sema' kod adını kullanan Zühre Yariçi olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bingöl Valiliği'nden yapılan bilgilendirmede 19 Nisan'da Genç ilçesi Mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyona dair, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; 19 Nisan 2018 tarihinde Genç ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 örgüt mensubundan birinin İçişleri Bakanlığınca Gri listede aranan sözde Amed eyaleti beşli yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu 'Sema' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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