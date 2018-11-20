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BİM Marketi Soydu!

Adana'da bir şahıs BİM Marketler Zinciri şubelerinden birisini kuru sıkı tabanca ile soydu.

BİM Marketi Soydu!

Adana'da bir şahıs BİM Marketler Zinciri şubelerinden birisini kuru sıkı tabanca ile soydu.

20 Kasım 2018 Salı 11:06
BİM Marketi Soydu!

Adana'da bir şahıs BİM Marketler Zinciri şubelerinden birisini kuru sıkı tabanca ile soydu.

İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilen görüntülerde BİM MARTKET olduğu açıkça görülen soygunda yüzünü kapşon ve atkı ile gizlereyek elindeki kuru sıkı tabancayı tezgahtara doğruttu.

Tezgahtar kasa anahtarının kendisinde olmadığını söylesi üzerine bir çikolatanın barkodunu okutarak kasayı açtıran soyguncu kasada bulunan 3 bin lirayı alarak kaçtı.

Soygun esnasında kasada duran cips ve limotaya dokunanan ve bu sayede parmak izi alınan soyguncunun Yasin Yıldız olduğu tespit edildi.

Paraları alan şüpheli, kaçtığı sırada havaya tek el ateş açtı, ardından da izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için ilk önce dokunduğu limonata şişesi ve cips paketi üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Ekipler daha sonra, çevredeki 35 civarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyerek şüphelinin Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir eve girdiğini tespit etti. Ürünlerdeki parmak izini kayıtlardan eşleştiren ekipler, izlerin 7 yıl önce pasaport çıkaran 29 yaşındaki Yasin Yıldız'a ait olduğunu belirledi. Yıldız'ın olayın ardından Hatay'ın İskenderun ilçesi'nde bir otelde olduğunu öğrenen ekipler, yaptıkları baskınla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Yıldız'ın cebinde 2 bin 700 lira ve olayda kullandığı kuru sıkı tabanca bulundu.

Adana'ya getirilen Yıldız, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İşte o görüntüler;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2018 11:58
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bim marketi soydu
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