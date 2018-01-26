BİLSEM Öğretmen Atama Başvuru Şartları ve Tarihleri

BİLSEM Öğretmen atama işlemleri için başvuru süreci ne zaman başlayacak? başvuru şartları neler, detaylar ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzunu yayımladı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BİLSEM Öğretmen Atama işlemleri için başvurular 5 ile 16 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak. Başvuru işlemleri http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek. Başvuruda bulunacak adayların başvuru tarihi itibariyle öğretmenlikte adaylığının kalkmış olması, öğretmen olarak görev yaptığı olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde alanında kontenjan bulunması gerekiyor.

BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru sürecine dair tüm detayları barındıran başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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