Bilecik'te Faciaya Ramak Kaldı! Zincirleme Trafik Kazasında 24 Kişi Yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Elde edilen bilgilere göre Kadir. G yönetimindeki otomobil, Eskişehir-Bozüyük karayolunun Poyra mevkisinde refüje çarptı.

Aynı yöne giden M.K'nın kullandığı çekici, otomobile çarpmamak için aniden durdu. Bu sırada A.Ö idaresindeki yolcu otobüsü, önünde duran çekici ile Halil K. isimli şahsın kullandığı kamyona çarptı. Kazada otobüsteki 22 yolcuyla otomobil sürücüsü Kadir G. ve aynı araçtaki Büşra A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildikleri öğrenildi.

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