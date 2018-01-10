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Bilecik'te Dehşet Anları! Sokak Ortasında Kafasına Sıktı!

Bilecik'te kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra arabasından inen ve arkadaşının gözü önünde kafasına tabancayla ateş ettiği öğrenilen şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

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Bilecik'te Dehşet Anları! Sokak Ortasında Kafasına Sıktı!

Bilecik'te kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra arabasından inen ve arkadaşının gözü önünde kafasına tabancayla ateş ettiği öğrenilen şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:54
Bilecik'te Dehşet Anları! Sokak Ortasında Kafasına Sıktı!

Bilecik'te Dehşet Anları! Sokak Ortasında Kafasına Sıktı!

Bilecik'te kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra arabasından inen ve arkadaşının gözü önünde kafasına tabancayla ateş ettiği öğrenilen şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Ormancılar Sokak'ta meydana gelen olayla ilgili yeni bilgiler geldi. İddialara göre, hafif ticari aracıyla 75. yıl parkı önünden hastane istikametine gitmekte olan Musa Yücel, burada bilinmeyen bir sebepten dolayı kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.Bu esnada yanındaki kız arkadaşı aracın el frenini çekti ve aracı durdurdu. Araçtan inen bayanın ardından Yücel de aracı çalışır vaziyette tutarak araçtan indi. Yaya kaldırımında tartışma devam etti. Bu arada bir anda tabancasına sarılan Yücel, kendi kafasına bir el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Yücel, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen kurtarılamayan Yücel'in cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Musa Yücel'in abisiyle birlikte inşaat sektöründe çalıştığı 4 ay önce Ankara'ya taşındığı, Ankara'dan Bilecik'e gelen şahsın evli ve çocukları olduğu öğrenildi. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 10.01.2018 16:36
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