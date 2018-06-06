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Beylikdüzü'nde Dehşet Anları! Polis Kemerle Saldıran Sürücüye Ateş Açtı

Beylikdüzü E-5 yanyolda, polis trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı minibüsçülerin, kemerli saldırısına uğradı.

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Beylikdüzü'nde Dehşet Anları! Polis Kemerle Saldıran Sürücüye Ateş Açtı

Beylikdüzü E-5 yanyolda, polis trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı minibüsçülerin, kemerli saldırısına uğradı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 21:02
Beylikdüzü'nde Dehşet Anları! Polis Kemerle Saldıran Sürücüye Ateş Açtı

Beylikdüzü E-5 yanyolda, polis trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı minibüsçülerin, kemerli saldırısına uğradı. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansırken, olisin saldırıyı önlemek için silahını ateşlediği, yerden seken merminin sürücüye isabet ettiği gözlemlendi. Olay, Beylikdüzü Haramidere mevkii E-5 yanyol Avcılar istikametinde bulunan bir istasyonda yaşandı.

İddialara göre, görev devralmaya giden bir polis memuru, yol verme kavgası yüzünden bir yolcu minibüsü sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Servis minibüsü şoförü kemeriyle polise saldırınca, polis silahına davrandı. Polisin silahından çıkan kurşun yerden sekerek şoföre isabet etti. Olayı gören vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştılar. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan şoföre ilk müdahele yapıldı.

Yaralı şoför daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 06.06.2018 21:18
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