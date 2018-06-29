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Beykoz'da Dehşet! Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahele Ediyor

Beykoz'da dizi ve filmlerin çekildiği eski kundura fabrikasında yangın çıktı. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yangının tamamiyle kontrol altına alındığını açıkladı.

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Beykoz'da Dehşet! Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahele Ediyor

Beykoz'da dizi ve filmlerin çekildiği eski kundura fabrikasında yangın çıktı. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yangının tamamiyle kontrol altına alındığını açıkladı.

29 Haziran 2018 Cuma 15:48
Beykoz'da Dehşet! Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahele Ediyor

Beykoz'da dizi ve filmlerin çekildiği eski kundura fabrikasında yangın çıktı. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yangının tamamiyle kontrol altına alındığını açıkladı. Havadan müdaheleye gerek kalmadığını bildiren İtfaiye Müdürü, soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceğini bildirdi. 

Yangının sebebiyle ilgili çalışmaların soğutmadan sonra başlatılacağı öğrenildi.  Beykoz Belediye Başkanı yangınla ilgili, "Yangın sırasında çekim yapılmıyordu. Yangın ahşap malzemelerden dolayı çıktı. İlk bilgiler bu. Beykoz itfaiyesinin gücü buna yeterli. Can kaybı ve yaralanma yok." demişti.  

İstanbul İtfaiyesi 17 araç, 52 personelle yangına müdahele ediliyor. 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 15:49
Anahtar Kelimeler:
BeykozBeykoz Dehşet
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