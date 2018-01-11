Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Beşiktaş Belediyesi'nin Yeni Başkanı Tahir Doğaç

İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine gelen yeni belediye başkanı açıklandı. AK Parti seçimde İsmail Akyıldız'ı , CHP ise Genel Merkezin adayı Tahir Doğaç'ı aday göstermişti.

banner396

Beşiktaş Belediyesi'nin Yeni Başkanı Tahir Doğaç

İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine gelen yeni belediye başkanı açıklandı. AK Parti seçimde İsmail Akyıldız'ı , CHP ise Genel Merkezin adayı Tahir Doğaç'ı aday göstermişti.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:15
Beşiktaş Belediyesi'nin Yeni Başkanı Tahir Doğaç

Beşiktaş Belediyesi'nin Yeni Başkanı Tahir Doğaç

İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine gelen yeni belediye başkanı açıklandı. AK Parti seçimde İsmail Akyıldız'ı , CHP ise Genel Merkezin adayı Tahir Doğaç'ı aday göstermişti.

Seçim sonucunda CHP'nin adayı Tahir Doğaç , Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.  Beşiktaş Belediye Meclisinde gerçekleşen seçime CHP Parti grubu Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç'ı, AK Parti Grubuysa Meclis üyesi İsmail Akyıldız'ı aday göstermişti. 29 üyeye sahip Beşiktaş ilçe belediye meclisinde CHP'nin 26 , AK Parti'nin 2, İYİ Parti'nin se 1 üyesi bulunuyor. Seçim saat 15.00'da başlamıştı. Seçim sonucunda CHP'nin adayı Tahir Doğaç'ın seçildiği öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.01.2018 16:17
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBeşiktaş BelediyesiBeşiktaş Belediye Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oylama Sonuçlandı! HDP'li Leyla Zana Artık Milletvekili Değil
Oylama Sonuçlandı! HDP'li Leyla Zana Artık Milletvekili Değil
Afyonkarahisar Eski Başsavcısına FETÖ'den 7 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Afyonkarahisar Eski Başsavcısına FETÖ'den 7 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin Açıkladı "2019-2020 Döneminde Tüm Okullarda Tam Gün Eğitime Geçilecek"
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin Açıkladı "2019-2020 Döneminde Tüm Okullarda Tam Gün Eğitime Geçilecek"

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim