Beşiktaş Belediyesi'nin Yeni Başkanı Tahir Doğaç
İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine gelen yeni belediye başkanı açıklandı. AK Parti seçimde İsmail Akyıldız'ı , CHP ise Genel Merkezin adayı Tahir Doğaç'ı aday göstermişti.
Seçim sonucunda CHP'nin adayı Tahir Doğaç , Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Beşiktaş Belediye Meclisinde gerçekleşen seçime CHP Parti grubu Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç'ı, AK Parti Grubuysa Meclis üyesi İsmail Akyıldız'ı aday göstermişti. 29 üyeye sahip Beşiktaş ilçe belediye meclisinde CHP'nin 26 , AK Parti'nin 2, İYİ Parti'nin se 1 üyesi bulunuyor. Seçim saat 15.00'da başlamıştı. Seçim sonucunda CHP'nin adayı Tahir Doğaç'ın seçildiği öğrenildi.
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