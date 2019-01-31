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Berkay Asgari Ücretle Geçinen Toplumu Düşündüğü İçin Aylık Gelirim 1000 TL demiş!

Arda Turan ile mahkemelik olan ünlü şarkıcı Berkay Şahin mahkemede kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 1000 TL olduğunu söylemesi üzerine toplumda tartışmalar meydana gelmiş, Berkay birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Berkay'ın avukatı katıldığı bir televizyon programında Berkay'ın gerçek gelirini açıklayarak neden 1000 TL beyan ettiğini de açıkladı.

Berkay Asgari Ücretle Geçinen Toplumu Düşündüğü İçin Aylık Gelirim 1000 TL demiş!

Arda Turan ile mahkemelik olan ünlü şarkıcı Berkay Şahin mahkemede kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 1000 TL olduğunu söylemesi üzerine toplumda tartışmalar meydana gelmiş, Berkay birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Berkay'ın avukatı katıldığı bir televizyon programında Berkay'ın gerçek gelirini açıklayarak neden 1000 TL beyan ettiğini de açıkladı.

31 Ocak 2019 Perşembe 13:23
Berkay Asgari Ücretle Geçinen Toplumu Düşündüğü İçin Aylık Gelirim 1000 TL demiş!

Arda turan ile mahkemelik olan ünlü şarkıcı Berkay Şahin mahkemede kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 1000 TL olduğunu söylemesi üzerine toplumda tartışmalar meydana gelmiş, Berkay birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Berkay'ın avukatı katıldığı bir televizyon programında Berkay'ın gerçek gelirini açıklayarak neden 1000 TL beyan ettiğini de açıkladı.

Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı ve şunları söyledi:

''Maalesef bu konuyla gündeme gelmek istemezdik. Müvekkilim yanlış anlaşıldı. Mahkemeyi, hakimi kandırmak gibi bir şey olamaz.

Sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL gelirini söylememe nedeni asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için. Asla kötü bir niyet değildir. Bu bir ceza davası hukuk davası değildir. Zaten soruşturma aşamasında ifadesi alındığında geliri soruldu ve beyan etti. Burada kandırmaca düşünülemez. Böyle bir şey olsa zaten hakim bilirdi ve 'Emin misin?' diye sorardı. Orada olsaydınız siz de anlardıız. Biz arzu ederiz ki bu konuşulmasın.'' ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 31.01.2019 13:32
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