Belediye Otobüsüne Molotoflu Saldırı: Yaralı Yolcular Var

Son dakika haberi Mersin'den geldi. Alınan son bilgilere göre Mersin'in Toroslar İlçesinde belediye otobüsüne molotoflu saldırı düzenlendi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre E.Y idaresindeki 33 DFP 63 plakalı belediye otobüsü, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinden geçerken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından molotof kokteylli saldırıya uğradı. Saldırı sonucu otobüs içinde bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek saldırı hakkında bilgi aldı. Otobüste incelemelerde bulunan Şahne, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğunu, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı yönünde açıklama yaptı.

Yangın Çıktı

Sürücü E.Y. de seyir halindeyken saldırının yaşandığını ve otobüsün dolu olduğunu söyleyerek, "Nasıl olduğunu görmedik. Bir anda sağ taraftan molotofkokteyli attılar. İçeride yangın çıktı. Saldırıdan sonra hemen yolcuları tahliye ettik." ifadelerini kullandı.

Hasar oluşan ve camları kırılan otobüs, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara