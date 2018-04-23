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Belediye Başkanının Kızı Son Sıradan Birinci Sıraya Geldi, Akademisyen Oldu

AK Parti'li Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın kızı 10'uncu sıradan birinci sıraya geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu.

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Belediye Başkanının Kızı Son Sıradan Birinci Sıraya Geldi, Akademisyen Oldu

AK Parti'li Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın kızı 10'uncu sıradan birinci sıraya geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:49
Belediye Başkanının Kızı Son Sıradan Birinci Sıraya Geldi, Akademisyen Oldu

Memurlar.net isimli internet sitesinde yer alan habere göre, AK Parti'li Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın kızı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin açtığı öğretim görevlisi sınavına katıldı. Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna alınacak 1 kişilik öğretim üyesi için Aralık 2017'de ilana çıkıldı. 10 kişi başvuru yaptı.

Personel Daire Başkanlığı'nca yapılan ön değerlendirme sonucu 12 Ocak 2018 tarihinde açıklandı. AK Parti'li Belediye Başkanının kızı Hatice Ecem Gezer, ALES puan sıralamasında bu ön değerlendirmede sonuncu sırada yer aldı. Üniversite diğer birimleri alım sonuçlarını yayınlarken, Gezer'in başvuru yaptığı kadronun sonuç ilanları yayınlanmadı. 1 Şubat'ta yapılan sınav ve 2 Şubat'ta yayınlanan ilanın ardından Yağcı'nın kızı listede birinci sırada yer aldı. Sınava girmeye hak kazanan 8 kişinin sınava gelmediği belirlendi. ALES ve lisans mezuniyeti puanı daha yüksek olan Sema Ünver ise sınavda 45 puan alarak elendi.

Yağcı'nın kızı Gezer 75 puanla öğretim görevlisi olarak atandı.  Kızına tebrik ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Yağcı, ziyaretine ilişkin fotoğrafı sosyal medyada paylaştı"Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi olarak yeni görevine başlayan canım kızım, ilk göz ağrım Ecem Gezer kızıma hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Hep birlikte daha iyiye daha güzele" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 23.04.2018 14:00
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