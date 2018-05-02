Belediye Başkanı'ndan 'Gece Mezarlık'ta Ağlayan Kız' Açıklaması Geldi

Olayın aydınlanması için Çorum Belediyesi mezarlığa güvenlik kamerası yerleştirdi. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Zeki Gül, "Çorum belediyemize ait Ulu mezarlıkta, 28 Nisan 2018 tarihinde gece saatlerinden itibaren, herkes tarafından 'Gizemli bir kişi' olarak nitelendirilen birisinin olduğu, yüzünün tespit edilemediği, ancak kameralarda görülen bir genç vatandaşımız, yakını ya da değil birisiyle ilgili 'Beni niye bıraktın gittin' diye ağladığı tespit oldu.

Mezarlık müdürlüğümüz kim olduğunu çözmek adına çalışma yapmış, başarılı olamayınca emniyet güçlerimizden yardım istemiş. Emniyetimizde bu kişiyi şimdiye kadar bulunamadı. Bunun sanki görülmeyen bir varlık, geceleri kaybolan varlık izlenimi varmış haline getirenler bunu ulusal basına taşıyınca herkes merak etmeye başladı. İlçelerimizden mezarlığa ziyarete gelen, onu tespit etmeye çalışan vatandaşlarımız var. Bunun ben aksi dengesiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum, bunu normal vatandaşımızın yapmayacağını düşünüyorum, belki yakınını kaybetmiştir.

Tespit edildiği zaman bununla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağımızı bilmenizi isteriz."

Çorum'da 4 gece boyunca üst üste mezarlığa gelerek 1982 yılında hayatını kaybeden Fatma Ç'ye ait mezar başında kendi kendine konuşarak ağlayan genç kız dün gece yine geldi.

Polisin yakalamaya çalıştığı 15-16 yaşlarındaki kız mezarların arasında kısa sürede gözlerden kayboldu. Çepni mahallesindeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kızın mezarlığa gelerek Fatma Ç'ye ait mezar başında kendi kendine konuştuğu ve ağladığını fark etti. Görevliler 27-28 ve 29 Nisan 2018 geceleri de genç kızın aynı mezar başında ağladığını gördü. Fatma Ç'nin mezarının üzerine "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" notu bırakan görevliler, durumu polise de bildirdi.

Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresi ve içinde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç alınamadı. Fakat dün gece genç kız yine mazarlığa geldi. Siyah kıyafeti ayağında kırmızı ayakkabısı olan genç kız mezar başında görüldü, polisin yakalamaya çalıştığı kız karanlıktan faydalanarak kısa sürede gözlerden kayboldu. Polis, genç kızın Fatma Ç'nin mezarının üzerine deniz kabuğu koyduğunu belirledi. Herkes genç kızın kim olduğunu merak ediyor. Fatma Ç'nin 1982'de hayatını kaybettiği, kızın ise en fazla 15-16 yaşlarında olduğu belirtiliyor.