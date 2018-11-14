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Belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye'ye bağlı Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişi silahlı saldırı neticesinde yaralandı.

Belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye'ye bağlı Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişi silahlı saldırı neticesinde yaralandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 00:18
Belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye'ye bağlı Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişi silahlı saldırı neticesinde yaralandı.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Koca, yeğeni ve korumasıyla Osmaniye'de özel bir hastaneye hasta ziyaretine gitti.

Çıkışta, henüz belirlenemeyen bir sebeple belediye başkanı ve yanındakilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Yaralanan Koca ve beraberindeki iki kişi, özel hastanede tedavi altına alındı.

Belediye Başkanı Alpaslan Koca'nın ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin olmadığı, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Belediye baÅkanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Özel hastanenin müdürü Ali Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın hastane yanında bulunan kafeteryada gerçekleştiğini söyledi.

Olayda yaralanan Başaran'ın belediyede işçi kadrosunda çalıştığını, Murat Karakaya'nın ise Başkan Koca'nın oğlunun arkadaşı olduğunu öğrendiklerini aktaran Taşçı, "Yaralılarımızdan Başkanımız ve Murat Karakaya'nın durumu iyi. Diz kapaklarından kurşun girip çıkmış. Burak Başaran isimli arkadaşımızın ise durumu kritik, kendisini Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk ettik." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 00:40
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belediye başkanına silahlı saldırı
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