Belediye Başkanı Gül : Çorumda Gizemli Kızlara İhtiyaç Yok

Çorum Belediye Başkanı Gül, son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan 'Mezarlıkta ağlayan gizemli kız' meselesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Esnaf ziyaretinde bulunan Gül, burada basın mensuplarının 'Mezarlıkta ağlayan gizemli kız' ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmayacağına yönelik sorularına yanıt verdi.

Çorum'un tanıtımı için böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını, bu haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, "Çorum'un 'gizemli kızlara' ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çorum'un kendisinin gizeminin çözülmesi, 7-8 bin yıllık tarihi olan bir kentin coğrafi özelliği ve güzelliği olan bir kentin, sadece küçük hesaplarla, küçük projelerle, planlarla ilerleyen, sanki bunların yüzünden tanınmış bir il olmasını, tanınan bir il olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ev sahibi olarak tüm basın mensuplarını Çorum'a davet ediyorum. Gizemli kızdan çok daha güzel haberleri onlara sunarız. Bu konuda teminat da veriyorum." dedi.

Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kız, kısa sürede sosyal medyada yayılmış, Çorum'a çevre illerden insanlar gidip söz konusu kız çocuğunu yakalamaya çalışmış, mezarlığın etrafı büyük kalabalıklara sahne olmuş, öyle ki mezarlık girişinde çekirdek, köfte ekmek satan seyyar satıcılar görülmüştü.

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