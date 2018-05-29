Belçika'da Terör Alarmı! Ölü ve Yaralılar Var

Belçika'nın Liege kentinde düzenlenen saldırıda iki polis bir de sivilin hayatını kaybettiği , yaralılar olduğu bildiriliyor. Liege'de meydana gelen silahlı saldırıda iki polis bir de sivil hayatını kaybetti.

Şehir Merkezinde Cafê des Augustins bölgesindeki olayda bir kadını rehin alan saldırganın vurularak öldürüldüğü öğrenilirken, saldırganın kimliğine dair resmi açıklama yapılmadı.

Polis ekiplerinin terör saldırısı üzerinde durduğu bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

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