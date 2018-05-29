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Belçika'da Terör Alarmı! Ölü ve Yaralılar Var

Belçika'nın Liege kentinde düzenlenen saldırıda iki polis bir de sivilin hayatını kaybettiği , yaralılar olduğu bildiriliyor. Liege'de meydana gelen silahlı saldırıda iki polis bir de sivil hayatını kaybetti.

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Belçika'da Terör Alarmı! Ölü ve Yaralılar Var

Belçika'nın Liege kentinde düzenlenen saldırıda iki polis bir de sivilin hayatını kaybettiği , yaralılar olduğu bildiriliyor. Liege'de meydana gelen silahlı saldırıda iki polis bir de sivil hayatını kaybetti.

29 Mayıs 2018 Salı 12:56
Belçika'da Terör Alarmı! Ölü ve Yaralılar Var

Belçika'nın Liege kentinde düzenlenen saldırıda iki polis bir de sivilin hayatını kaybettiği , yaralılar olduğu bildiriliyor. Liege'de meydana gelen silahlı saldırıda iki polis bir de sivil hayatını kaybetti.

Şehir Merkezinde Cafê des Augustins bölgesindeki olayda bir kadını rehin alan saldırganın vurularak öldürüldüğü öğrenilirken, saldırganın kimliğine dair resmi açıklama yapılmadı.

Polis ekiplerinin terör saldırısı üzerinde durduğu bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

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