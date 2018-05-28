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Beklenen Sonuçlar Açıklandı: KYK Yurt Yönetim Personeli Başvuru Sonucu

Son dakika açıklaması: KYK'dan yapılan son dakika açıklamasında sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

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Beklenen Sonuçlar Açıklandı: KYK Yurt Yönetim Personeli Başvuru Sonucu

Son dakika açıklaması: KYK'dan yapılan son dakika açıklamasında sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:27
Beklenen Sonuçlar Açıklandı: KYK Yurt Yönetim Personeli Başvuru Sonucu

Son dakika açıklaması KYK'dan geldi.

gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasında personel alımı sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımına ilişkin başvurular 09.05.2018-18.05.2018 tarihleri arasında alınmıştır.

Başvuru sonuçları http://basvuru.gsb.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur."

Sonuç sayfası için TIKLAYIN

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